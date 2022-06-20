Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки в Конституцию через референдум. Об этом он заявил на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в основной закон, сообщает «Газета.uz».

«По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», — сказал глава государства.

Как отметил Мирзиёев, по действующему законодательству парламент имеет право вносить поправки в Конституцию. Но если конституционная реформа будет проведена через референдум с учетом мнения граждан страны, то итогом станет «настоящая народная Конституция», отметил он.

Он обратил внимание, что именно проведение референдума соответствует принципу, что «единственным источником и автором Конституции является народ».

16 июня президент Узбекистана подписал поправки в закон о референдуме, которые предусматривают изменения полномочий избирательных комиссий, расширение прав наблюдателей и многое другое.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период поправки в нее вносились 15 раз.