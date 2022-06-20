В городе Черновцы мужчина убил взрослого павлина, ударяя ним об землю. На ролике видно, как во время отдыха на природе мужчина по имени Константин схватил птицу за шею и со всей силы три раза ударил ею об землю.

В комментариях к видео пользователи Сети пишут, что личность злоумышленника уже установлена. Это Константин Урсулян, житель Черновцов. Также опубликован скриншот переписки с мужчиной в соцсети Instagram, где он просит удалить видео и заявляет, что уже «за все ответил».