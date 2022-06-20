Как сообщал Minval.az, китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война.

Хотя Тайвань никогда не находился под управлением Коммунистической партии Китая (и не был частью КНР, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории. Директива, подписанная Си, вступила в силу 15 июня.

Напомним, еще 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

Кроме того, военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

В то же время Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден уже говорил, что США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

Насколько велики риски начала такой войны? Не послужит ли это детонатором для перехода в горячую фазу других конфликтов в разных частях света? Тогда, к сожалению, уже можно будет говорить чуть ли не о начале Третьей мировой.

По словам эксперта по Центральной Азии, руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрия Пойты, вопрос Тайваня во внешней политике Китая на самом деле является одним из ключевых аспектов, так как тут идет речь о восстановлении территориальной целостности государства.

«Если мы посмотрим на стратегические документы, которые подписаны и действуют сейчас в КНР, например, на Конституцию этой страны, то мы увидим, что так называемое объединение с Тайванем является священной задачей всего китайского народа. Это я практически цитирую. Да и во всех других важных документах этой страны оговаривается задача восстановления контроля над Тайванем, как один из приоритетов для КНР. Например, одним из ярких документов, регламентирующих этот момент, является военная доктрина Китая. Она называется «Белая книга национальной обороны». Последняя версия относится к 2018 году, в ней Тайвань вспоминается много раз, и также указывается, что КНР всеми силами будет стремиться к восстановлению своей территориальной целостности. И при этом там также указано, что провозглашение независимости Тайваня является основной угрозой для КНР в регионе. Если же мы посмотрим на высказывания высшего политического руководства, на так называемый дискурс китайской власти, мы также можем проследить ту же мысль, и даже такой момент, что военное решение этого вопроса тоже не исключается. И что это может быть сделано с помощью Народно-освободительной армии Китая», – отметил он в беседе с Minval.az.

Эти мысли, как заметил эксперт, звучат на всех уровнях. К примеру, год назад, во время празднования столетия основания Компартии Китая, об этом говорил Си Цзиньпин.

Действия руководства КНР в этом направлении тоже однозначны: это последовательное усиление военного потенциала страны, отметил наш собеседник.

«При этом основной акцент делается на те силы и средства, которые позволяют осуществить захват островов, включая действия в Тайваньском проливе, и установить контроль над акваторией Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Это важно для того, чтобы уменьшить возможности США и их союзников каким-то образом помешать действиям военно-морских сил Китая», — подчеркнул Пойта.

По его словам, если посмотреть на военную реформу и на особенности работы военной промышленности Китая, здесь все-таки наблюдается фокус на усиление армии как раз на тайваньском направлении. Это касается в первую очередь ВМС, ракетных сил.

«Я напомню, что Китай не входит в Договор о ракетах средней и малой дальности, в том числе противокорабельных ракетах, которые он очень интенсивно развивал в то время, когда США, СССР, а потом и Россия были скованы этим договором. На данный момент Китай имеет очень большой потенциал таких ракет. В то же время усиливается морская пехота, недавно была увеличена ее численность. От 200 до 300 тысяч человек. В то время как сухопутный компонент уменьшается», – рассказал наш собеседник.

При этом он считает, что Китай пока не совсем готов к «спецоперации» в отношении Тайваня: военный компонент не до конца развит – не хватает кораблей для десантирования морской пехоты, не хватает авианосцев, и других классов кораблей.

«В то же время международная обстановка не позволяет Китаю сейчас это сделать. Потому что на данный момент Пекин больше увлечен тем, чтобы стать сверхдержавой и выиграть долговременную стратегическую конкуренцию с США. По разным оценкам, для реализации этой задачи Китаю необходимо 10 лет в разных сферах. Технологически Китай тоже пока отстает.

Он хочет нарастить влияние в мире до той степени, когда захват Тайваня не станет восприниматься многими с осуждением. Мы понимаем, что для многих стран Китай стал уже первым государством в числе торговых партнеров. И этот тренд усиливается. То есть, эти страны становятся всё более зависимыми от Китая экономически», – заметил Пойта.

Резюмируя, эксперт отметил, что Китай сегодня совершенствует свою нормативно-правовую базу, в том числе по новому распоряжению Си Цзиньпина по «невоенным операциям», усиливает экономическое давление на Тайвань в том числе, проводит операции серых зон, его самолеты периодически нарушают зону ПВО Тайваня – это элемент военного давления, пытается снизить сотрудничество Тайваня с другими странами. То есть, использует комплексную тактику гибридного характера.

«А когда геополитическая обстановка будет способствовать, Пекин может принять решение о мирном или военном пути присоединения Тайваня. Мы видим и усиление ядерного потенциала – на данный момент КНР является третьей ядерной державой. Американские аналитические центры докладывают, что в настоящее время Китай пытается нарастить свой ядерный потенциал. Это делается для того, чтобы в случае военной операции против Тайваня США и другие их партнеры не осмелились вести боевые действия по защите Тайваня, опасаясь применения ядерного оружия. Это мы видим сегодня в контексте российско-украинской войны, когда многие страны, в том числе члены НАТО, остерегаются передавать Киеву какие-то серьезные средства вооружения, потому что боятся применения Москвой ядерного оружия. И Китай тоже наблюдает эту реакцию Запада, и проецирует ее конечно же на Тайвань.

Поэтому в ближайшие годы я не жду нападения на Тайвань, реально Китай будет готов к такой операции только через 5 лет. США тоже не провоцируют, пытаются уберечь обе стороны от конфронтации. Но мы знаем, что стратегическая конкуренция между КНР и США усиливается.

Но пока что это игра мускулами, это подготовка. Я думаю, что вероятность большой войны за Тайвань остается высокой, но не в ближайшие 5 лет. Но, думаю, такая операция будет», – заключил собеседник «Минвала».

Самир Ибрагимов