Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война, сообщает Radio Free Asia.

Директива, подписанная Си, вступает в силу 15 июня.

«Она в основном систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны», — говорится в сообщении.

Среди целей документа — поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения невоенных военных операций.