Ни правящий блок «Вместе!», ни левая оппозиция во Франции не получат абсолютного большинства мест в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты итогов прошедшего в воскресенье второго тура парламентских выборов, проведенные телеканалом BFM.

Согласно предварительным данным, у блока «Вместе!» будет от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, насчитывающем 577 депутатов. У оппозиционного левого блока «Новый народный экологический и социальный союз» — от 170 до 190 мандатов. Ни один из них, таким образом, не смог получить абсолютного большинства в 289 мандатов.

Партия Марин Ле Пен получит в парламенте Франции от 75 до 95 мандатов, в 10 раз больше, чем ранее.

Как сообщил телеканал, премьер Франции Элизабет Борн избрана депутатом парламента от Кальвадоса по итогам второго тура выборов. Спикер нижней палаты парламента Франции Ришар Ферран проиграл во втором туре парламентских выборов.