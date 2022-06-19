В Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую Владимира Путина в образе императора Октавиана Августа, сообщает «Бумага»

По данным СМИ, это сделали акционисты, назвавшие себя «Комитетом республиканцев-социалистов».

По их словам, «упражнение в деятельном антиимпериализме было выполнено в качестве независимого высказывания», приуроченного к завершающему дню ПМЭФ-2022.

На виде, доступном в интернете, организация указывает, что «Россия будет свободной народной социальной республикой».

Статуя Октавиана Августа находится на фасаде торгового центра Evropa в Петроградском районе (введен в эксплуатацию вконце 2021-го).

Петербуржцы узнали в ней Путина. При этом застройщик — компания «Реди» — утверждал, что эта, а также другие скульптуры, олицетворяют девять европейских городов, в том числе Петербург.