Американская компания SpaceX вывела на орбиту германский разведывательный спутник SARah-1 с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Трансляция запуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг прошла на сайте компании.

На восьмой минуте запуска первая ступень Falcon-9 в автоматическом режиме была возвращена на подготовленную площадку на космодроме. Эта ступень ранее использовалась в двух других запусках.

SARah-1 — радиолокационный спутник массой 2200 кг, разработанный компанией Airbus по заказу Минобороны Германии. Группировка состоит из трех спутников, один из которых использует фазированную антенную решетку, обеспечивающую быстрое сканирование и повышающую точность пеленгации радиоизлучения. Два других, разработанных OHB-System, используют параболические антенны.