Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что быстрый захват области стала возможной благодаря измене завербованного спецслужбами РФ сотрудника СБУ.

В комментарии «Укринформу» Самойленко заявил, что этим сотрудником являлся помощник начальника Херсонского областного управления СБУ Игорь Садохин:

«Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители».