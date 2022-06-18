Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть. Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», – утверждает Лавров в интервью.

Журналист BBC Стив Розенберг процитировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сказанные в мае. Она заявила, что в селе Ягодное в Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

Лавров обвинил Запад во лжи. По его словам, ООН используется западными странами, чтобы распространять Fake News.