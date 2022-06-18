Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Отмечается, что общая ее сумма — примерно 5,6 миллиардов долларов.

Помощь США, предоставленная Украине, включает:

— более 1400 зенитных комплексов Stinger;

— более 6500 противотанковых систем Javelin;

— более 20 000 других противотанковых систем;

— более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

— 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

— 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;

— высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

— 20 вертолетов Ми-17;

— «сотни» бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

— 200 бронетранспортеров M113;

— более 7000 единиц стрелкового оружия;

более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

— 75 000 комплектов бронежилетов и касок;

— 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

— ракетные системы с лазерным наведением;

— беспилотные воздушные системы Puma;

— беспилотные корабли береговой обороны;

— 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;

— 2 системы береговой обороны «Гарпун»;

— противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

— взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

— тактические защищенные системы связи;

— тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;

— коммерческие услуги спутниковой съемки;

— защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

— химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

— медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

— электронное оборудование для подавления помех;

— полевое оборудование и запасные части;

— финансирование обучения, обслуживания и поддержки.