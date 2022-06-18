Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Отмечается, что общая ее сумма — примерно 5,6 миллиардов долларов.
Помощь США, предоставленная Украине, включает:
— более 1400 зенитных комплексов Stinger;
— более 6500 противотанковых систем Javelin;
— более 20 000 других противотанковых систем;
— более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
— 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
— 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;
— высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
— 20 вертолетов Ми-17;
— «сотни» бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
— 200 бронетранспортеров M113;
— более 7000 единиц стрелкового оружия;
более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
— 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
— 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
— ракетные системы с лазерным наведением;
— беспилотные воздушные системы Puma;
— беспилотные корабли береговой обороны;
— 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;
— 2 системы береговой обороны «Гарпун»;
— противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
— взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
— тактические защищенные системы связи;
— тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
— коммерческие услуги спутниковой съемки;
— защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
— химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
— медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
— электронное оборудование для подавления помех;
— полевое оборудование и запасные части;
— финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
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