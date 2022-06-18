В случае социального взрыва армия Беларуси может перейти на сторону народа. Вторжение в Украину войск Беларуси может стать концом политической карьеры Александра Лукашенко и спровоцировать социальный взрыв. Об этом в колонке для НВ написал военный эксперт Олег Жданов, сообщает УНИАН.

«Это нападение на Украину может стать концом Лукашенко. Он поэтому и пытается максимально отсрочить дату вторжения. Потому что на сегодняшний день для него приказ о начале вторжения может стать триггером для социального взрыва внутри страны. Или отказ от приказа может стать триггером для того, чтобы Путин предпринял попытку его отстранения от власти», — отметил эксперт.

Жданов также не исключает, что в случае социального взрыва армия Беларуси станет на сторону народа.

«У Лукашенко очень серьезное угрожающее положение. И, несмотря на то, что армия является силовой структурой, если будет народное недовольство, то армия может поддержать народ. И может перейти на сторону народа и отказаться выполнять приказ по вторжению. И это может привести к отстранению его от власти. Эти риски Лукашенко понимает. Но он сам себя загнал в такой угол, когда с одной стороны недовольство общества и самой армии, а с другой стороны у него Путин, который настаивает на том, чтобы Беларусь вмешалась в ситуацию в Украине — вступила в войну», — заявил эксперт.