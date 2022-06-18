В турецко-азербайджанских отношениях нет такого понятия, как крайняя мера. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Перед нами стоит задача — приумножить это братство и сотрудничество и в сфере торговли. Хочу подчеркнуть, что сегодня наблюдается интенсивный поток торговли из Центральной Азии», — сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана отметил, что в связи с рядом проблем на северном участке наблюдается увеличение объемов грузоперевозок в Турцию через Кавказ как средний коридор.