Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в Евросоюз.

Отмечается, что рекомендация Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые она должна будет выполнить.

Еврокомиссия подготовила заключение по Грузии, согласно которому не стала рекомендовать на данном этапе Евросоюзу присвоить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая среди стран «Ассоциированного трио».

Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта. Аналогичную заявку чуть раньше подала Украина.

Заключение было подготовлено на основании ответов в опросниках, которые все три страны получили в ускоренном порядке и заполнили также в сжатые сроки.

Заключение Еврокомиссия передаст странам членам Евросоюза и Евросовету.

Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если «за» выступят все страны члены Евросоюза.