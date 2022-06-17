Российский сайт проармянской ориентации EADaily высморкался очередным гнусным пасквилем. В очередной раз, данное агентство, состоящее на службе армян и кормящееся с их рук, выступило с инсинуациями в адрес Азербайджана.

Видите ли, сайту не понравилось выступление на IX Глобальном Бакинского форуме супруги экс-президента Украины Виктора Ющенко – Екатерины Ющенко. Вследствие чего, свет увидела еще одна ложь агентства.

А не понравилась EADaily (как и остальным российским масс-медиа) правда о вторжении России в Украину.

«Если президент России Владимир Путин выиграет на Украине, то «не остановится на этом и пойдëт дальше», — сказала Екатерина Ющенко. По еë словам, с Россией можно договориться о режиме прекращения огня, однако прийти к миру будет сложно.

Супруга экс-президента Украины далее отметила, что в течение многих лет «Европа не прислушивалась к Украине, Польше и другим странам» и теперь Киев «платит за годы сотрудничества Европы с Россией».

Бывшая первая леди Украины также выразила признательность Азербайджану: «От имени украинского народа выражаю признательность азербайджанскому правительству, азербайджанскому народу за оказанную поддержку. Мы высоко оцениваем гуманитарную помощь, которую вы оказали Украине. Наше правительство, наш народ и наши медиа видят и ценят решительную поддержку Азербайджана».

Комментируя эти слова, беснующийся от патриотизма в голове и других органах, сайт пишет:

«В националистическом порыве, который нахлынул на жену известного украинского политика-русофоба, Ющенко вещала с бакинской площадки, что «Украина выиграет войну, однако нужно достичь устойчивого мира».

Вроде ничего предосудительного госпожа Ющенко не сказала. Военная агрессия РФ против Украины стала причиной гибели десятков тысяч украинцев, в том числе, и мирных жителей.

А вот, по мнению автора пасквиля, Екатерина Ющенко должна была горячо поблагодарить господина Путина за счастливое детство украинских младенцев, мирное небо над головой и спокойную сытую жизнь.

Сказать спасибо Кремлю за то, что тот называет украинцев нацистами лишь за то, что они не захотели плясать под дудочку Москвы, и избрали путь евроинтеграции.

Однако в ярость EADaily привели не слова супруги Ющенко, а… Азербайджан. Понимаем, что звучит невероятно по-идиотски, но это так.

«В связи с реляциями Екатерины Ющенко следует обратить внимание не на содержание подобных заявлений в адрес России, ибо ожидать другого от подобных особ не приходится вовсе, а на предоставление азербайджанской стороной трибуны апологетам русофобства.

Приверженность Азербайджана союзническому взаимодействию с Россией, о чëм 22 февраля 2022 года на высшем политическом уровне была подписана двусторонняя декларация, вызывает новые сомнения», — пишет сайт.

А вот с этого места поподробнее. Придется восполнить пробелы памяти у автора данной информационной помойки.

Не успели высохнуть чернила на декларации о союзничестве, как в тот же день – 22 февраля- в годовщину подписания Туркменчайского договора (22 февраля 1828 года) между Российской империей и Персией в аккаунте МИД РФ в соцсети был выложен искаженный текст соглашения, который иначе как провокационным в отношении Азербайджана не назовешь.

В частности, отмечалось, что после подписания мирного договора «к Российской империи отошли Эриванское и Нахичеванские ханства (Восточная Армения)».

Тогда же ответная реакция МИД Азербайджана была незамедлительной. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана прокомментировало данную публикацию, выразив в комментарии удивление и сожаление.

«Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Следует особо подчеркнуть, что выражение «Восточная Армения» никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.

Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИД РФ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Действительно, в тексте Туркменчайского договора нет никакой «Восточной Армении» и быть не могло. В оригинале текст выглядит следующим образом:

Статья III

Е.в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами…

И где тут упоминание о «Восточной Армении»?

Далее следует еще один инцидент в связи названием азербайджанского села Фаррух. Несмотря на истинное название, в марте в сообщении минобороны РФ, оно искажено и представлено, как Парух. Возможно, для кого-то это покажется мелочью, но дьявол кроется в мелочах.

И совсем недавняя провокация в исполнении главы МИД РФ Сергея Лаврова, опять же связанная с селом Фаррух.

Так, во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, Лавров отвечая на вопрос армянского журналиста относительно ситуации в селе Фаррух, сделал заявление, которое можно расценить как провокацию в отношении Азербайджана.

«Российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться», — сказал он.

Неужели мэтр российской дипломатии не знал, что село Фаррух находится в Карабахском регионе? Вряд ли. В таком случае, о какой еще делимитации в Карабахском регионе Азербайджана может идти речь? Разве это не провокация?

В таком случае возникает еще один резонный и риторический вопрос: какая из сторон перманентно нарушает пункты декларации о союзничестве?

А под занавес автор статейки и вовсе садится в лужу.

«Антироссийские настроения в крупнейшей закавказской республике последовательно подпитываются местными СМИ, хотя отношения на высшем политическом уровне, безусловно, остаются весьма доверительными.

Достаточно даже беглого просмотра публикаций в азербайджанских СМИ, включая провластные издания, о конфликте на Украине, чтобы понять, какой поток искажённой информации антироссийского характера поступает с Апшеронского полуострова.

Приходится вновь с сожалением констатировать, что там со всë большим рвением симпатизируют киевскому режиму», — пишет сайт.

Вот про ситуацию в СМИ лучше было бы промолчать. Во время 44-дневной войны почти все российские СМИ, за редким исключением, занимали проармянскую позицию, называя Азербайджан агрессором. Особенно надрывали глотки всякие соловьевы, скабеевы, бабаяны, шеины и другие. Но ни один телеканал, ни один российский сайт в Азербайджане не был заблокирован. И это во время войны!

Зато Россия после начала войны в Украине, не желая просачивания правды в сознание своих граждан, заблокировала несколько азербайджанских сайтов, в том числе, и Minval.az.

И даже когда вышедший из ума российский депутат Михаил Делягин предлагал нанести ядерный удар по Азербайджану, а одиозный телеведущий удовлетворительно усмехался, и то Баку не ограничил доступ вещания канала «Россия».

Конечно же, проармянскому сайту EADaily невыгодно вспомнить все эти факты. Да и зачем? Лучше соврать. Так намного проще. А бумага все стерпит…

Сергей Иванов