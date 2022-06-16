Европейская комиссия в пятницу даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове. Данную информацию приводит в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это — символический шаг, часть длительного процесса вступления в Евросоюз», — пишет агентство.

При этом ЕК озвучит условия, которые эти страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции.

Одновременно с этим Еврокомиссия планирует объявить, что советует предоставить статус кандидата и Грузии, но только после того, как она выполнит ряд предварительных условий.