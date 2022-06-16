Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо в связи с началом работы IX Глобального Бакинского форума.

«Сейчас мы подходим к наиболее интенсивному этапу реконструкции нашего энергоснабжения в двух параллельных формах. Мы должны отказаться от российского топлива. Важную роль в этом играют альтернативные поставщики, такие как Азербайджан.

В то же время премьер-министр заявил, что изменение климата больше не является теорией:

«Реальность более теплой, сухой и нестабильной погоды сегодня наносит ущерб среде обитания и убивает все живое. Чтобы предотвратить ужасные последствия изменения климата в будущем, мы должны как можно скорее достичь чистого нуля за счет быстрого перехода на возобновляемые источники энергии. Эти двойные факторы перемен приведут к крупным инвестициям в возобновляемые источники энергии в ближайшие месяцы и годы», — написал Джонсон.

Джонсон также поблагодарил Ильхама Алиева:

«Поздравляю Вас с открытием IX Глобального Бакинского форума. Еще раз хочу поблагодарить за предоставление этой важной возможности для рассмотрения самых насущных проблем сегодняшнего дня лидерами прошлого, настоящего и будущего».