Конституция Азербайджана предусматривает равные права для всех этносов, проживающих в стране, в том числе и армян.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

«Азербайджан — многонациональная страна. Армянское население не самое большое этническое меньшинство в Азербайджане. Наша Конституция предусматривает равные права для всех этнических групп, проживающих в Азербайджане, в том числе и проживающих тут армян», — заявил Ильхам Алиев.

«Но к сожалению, мы слышим от армянского правительства заявления о так называемом статусе Нагорного Карабаха, что абсолютно контрпродуктивно и опасно, в том числе и для самой Армении», — заявил президент Ильхам Алиев.

«Армянское правительство должно перестать пытаться переписать историю. История уже написана», — добавил глава государства.

Кроме того, он отметил, что Армения ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, заставляя азербайджанскую сторону делать тоже самое.

По его словам, с точки зрения истории у Азербайджана больше прав делать это. Потому что история прошлого столетия показывает, что в ноябре 1920 года советская власть забрала историческую часть Азербайджана – Зангезур – и присоединила ее к Армении.

«Поэтому если Армения будет требовать статус для армян Карабаха, почему мы не должны требовать статус для азербайджанцев в Западном Зангезуре? Эта территория была полностью населена азербайджанцами», — подчеркнул глава государства.