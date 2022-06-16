Германия и Франция предают Украину, заявил в своей колонке обозреватель британского издания The Spectator Джеймс Снелл. По его словам, предательство выражается в сдержанной политике этих стран по отношению к России.

По словам Снелла, и канцлер Германии Олаф Шольц, и глава Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, одновременно сокращая интенсивность поддержки Украины. Снелл напомнил, что Германия до сих пор не передала Украине обещанное вооружение в виде 50 зениток Flakpanzer Gepard и 155-миллиметровых гаубиц.

«Люди даже внутри самодовольной и корыстной немецкой бюрократии назвали это предательством», — заявил Снелл.

По его мнению, именно Шольц и Макрон могут стать причиной раскола в западном альянсе. Кроме того, лидеры обеих стран, помогающих Украине, ни разу не посетили Украину, что демонстрирует явную двусмысленность.