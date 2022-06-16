Оборонная поддержка Украины будет постоянной. Об этом 15 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Сегодня много новостей о третьей встрече [контактной группы по оказанию военной помощи Украине] в формате «Рамштайн». Это формат работы министров обороны стран-партнеров, которые определяются с пакетами поддержки для нашего государства. И новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения этой поддержки», – сказал президент.

По его словам, есть «очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной».

«В рамках «Рамштайна» Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств», – сообщил Зеленский.

Глава государства рассказал, что 15 июня провел «важный разговор» с президентом США Джо Байденом.

«Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на $1 млрд. Это береговая защита, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать, – отметил Зеленский. – Благодарен за эту поддержку, она особенно важна прежде всего для нашей обороны на Донбассе. Благодарен и за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров. Есть и новый пакет гуманитарной поддержки для Украины – на четверть миллиарда долларов».

По словам президента, в ходе беседы с Байденом он обсудил «тактическую ситуацию на поле боя» и то, как ускорить победу Украины в войне против РФ.

«Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам», – резюмировал Зеленский.