Ежедневно в Украине гибнет примерно 100 военнослужащих. Об этом в ходе пресс-конференции 15 июня заявил в ходе брифинга председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

По его словам, около 100–300 военнослужащих покидают поле боя из-за ранений.

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам», — сказал он журналистам.

Как добавил Милли, реальную оценку происходящему он давать не стал.