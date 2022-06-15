Турецкие власти отказались от предложения НАТО посетить встречу в формате Турция-Швеция-Финляндия, передает Financial Times (FT).

Целью таких переговоров стали бы поиски решения разногласий перед возможным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Перед проведением каких-либо переговоров Анкара ожидала от Стокгольма и Хельсинки конкретных мер по борьбе с терроризмом. Собеседник FT в НАТО заявил, что Турции «не хватает ясности» в требованиях к двум странам-кандидатам.

«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была «конечной задачей. .но мы к этому еще не пришли», — рассказал источник газеты.