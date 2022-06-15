Село Фаррух не связано с процессом делимитации азербайджано-армянской границы.
Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала на сегодняшнем брифинге.
Она отметила, что работа комиссии по делимитации границ не связана с селом Фаррух, являющегося зоной ответственности российских миротворцев.
«В тоже время мы рассчитываем , что запуск и планомерная работа будут содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов, как на армяно-азербайджанской границе, так и в зоне ответственности российского миротворческого контингента», — сказала Захарова.
По ее словам, Москва готова содействовать проведению заседания комиссии в ближайшее время. Она отметила, что на данный момент Россия ждет предложений по датам от коллег из Армении и Азербайджана.
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