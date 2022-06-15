«В тоже время мы рассчитываем , что запуск и планомерная работа будут содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов, как на армяно-азербайджанской границе, так и в зоне ответственности российского миротворческого контингента», — сказала Захарова.