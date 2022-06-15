Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Украина будет существовать на карте мира через 2 года.

Политик опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале по поводу новости о том, что Украина хочет получить от США поставки сжиженного природного газа с оплатой через два года.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк», — написал Медведев.