Очень много накрыли целей — задолбаешься перечислять». Такими словами советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал о «дне украинской артиллерии».

«Сегодня снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — «Град» накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитриевка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область. А ещё район Изюма, Лисичанска, Запорожья», — сказал он.

