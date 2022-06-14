В Санкт-Петербурге произошел вопиющий случай. Так получилось, что с расизмом уроженка Руанды Стелла Казияка столкнулась прямо в автобусе.

Мужчина подсел к ней и начал фотографировать, обзывая «обезьяной» и «чунга чангой».

