Закрытие русского сектора в школах Азербайджана не обсуждается. Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, на данный момент продолжается прием детей в первые классы с обучением на другом языке (не на азербайджанском).
Закрытие русского сектора в школах Азербайджана не обсуждается. Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, на данный момент продолжается прием детей в первые классы с обучением на другом языке (не на азербайджанском).
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Займитесь лучше школами в регионах страны. Нужно поднимать регионы, чтобы население хотело там оставаться, а не бежать в пыльный Баку. Регионы у нас жутко отсталые, это непростительно. Потом все удивляются почему молодежь из регионов такая непросвещенная, а что вы сделали, чтобы она была просвещенная? Школы там похожи на сараи, а уровень учителей — дно.