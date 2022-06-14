Факт распространения фальшивых манатов в крупном размере зафиксировали сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился Вугар Тагиев (1997 г.р.) и показал, что в апреле этого года, находясь на территории Бинагадинского района, одолжил знакомому по имени Мири 8 500 манатов. Однако должник оказался смекалистым и, не желая расставаться с настоящими деньгами, вернул Тагиеву долг поддельными банкнотами. По словам жалобщика, Мири вернул ему из указанной суммы 7 700 манатов, из которых 7 200 оказались фальшивыми.

В настоящее время оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД выясняют обстоятельства, при которых были напечатаны фальшивые манаты.

Отметим, что в Азе6рбайджане случаи подделки денежных знаков при помощи обычного цветного принтера носят довольно частый характер. Проблема фальшивых денег существует во всех странах, особенно теперь, когда цифровые технологии позволяют улучшить качество подделки. Обычно фальшивки, распечатанные на принтере, легко распознаются. Достаточно внимательно рассмотреть банкноту.

Однако в Баку были случаи, когда крупные банки не распознавали подделку и выдавали ее через банкоматы клиентам. Это говорит о том, что на рынке периодически появляются высококачественные фальшивые банкноты, изготовленные иным способом, не при помощи принтера.

Для того, чтобы защитить манат, Центральный Банк Азербайджана время от времени меняет дизайн и голограммы национальной валюты. Однако фальшивомонетчикам в среднем достаточно полгода, чтобы найти способ производства поддельных денег.

Отметим, что ЦБА с 22 июня введет в обращение купюры номиналом 10 манатов нового дизайна. Элементы безопасности и дизайн банкноты, посвященной теме «История», обновлены с применением новейших технологий.

Азербайджанский манат имеет четырехуровневую защиту. Первый уровень — купюру можно проверить невооруженным глазом, сопоставив две банкноты. Они должны быть одинакового размера, должны совпадать также фон, цвет, элементы безопасности. Детали, входящие в первую степень защиты, видны при естественном освещении и являются едиными для всех банкнот. Второй уровень защиты проверяется под лупой, микроскопом, в ультрафиолетовом свете. Третий (экспертный) уровень защиты может определить лишь специалист, осведомленный о специальных элементах.

О деталях четвертого уровня осведомлены только заказчик — Центробанк Азербайджана и производитель. Например, в изображении или написании слов могут быть специально допущены погрешности.

Рамелла Ибрагимхалилова