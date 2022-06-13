На Харьковском направлении маленькая «зрада» — россияне «радостно просуваются потихоньку», рассказал сегодня советник главы ОПУ Алексей Арестович.

«Берут населенные пункты в серой зоне, которые мы особо не удерживали», — сказал он.

По его словам, Харьков опять оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии противника.

«Плохие новости для харьковчан — по городу начала бить ствольная артиллерия, бьёт непрерывно дней пять-шесть. Постоянно несём потери. До этого били «Ураганами» и «Смерчами» с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла», — отметил Арестович.

