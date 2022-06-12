Российская пропаганда распространяет фейк о мобилизации женщин в ВСУ. В СНБО Украины данную информацию опровергли.

Отмечается, что ряд пророссийских Telegram-каналов распространили фото якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталою документа, в котором указано, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на воинском учете … и провести мобилизационные мероприятия, а к 31.06.2022 года организовать мероприятия для постановки на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет».

«Однако эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым», — отмечают в ЦПД СНБО Украины.