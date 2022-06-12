В Москве 12 июня перед министерством обороны вывесили антивоенный баннер: «окровавленный» триколор с надписью «Сегодня не мой день», сообщает «Новая газета Европа»

Сообщается, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России.

«Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на „военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций», — говорится в заявлении.