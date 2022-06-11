Власти Турции снижают квоту на проживание иностранных граждан в районах городов. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

«С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%. По меньшей мере 1 200 районов будут закрыты для проживания иностранных граждан [из-за превышения действующей квоты]», — приводит его слова ТАСС. Глава МВД республики при этом не уточнил, в каких районах каких городов иностранцы более не смогут жить.

Впервые о введении квот на выдачу вида на жительство иностранцам сообщалось в феврале. По заявлениям местных СМИ, данное решение было принято в связи с усилившимся потоком сирийских беженцев, бегущих преимущественно из Дамаска.