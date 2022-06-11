Как уже сообщал Minval.az, президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не обращал внимания на его предупреждения о том, что Россия в феврале вторгнется в Украину.

«Я знаю, что многие полагали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что Путин собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие», — сказал Байден.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров решил ответить американскому президенту.

“Фраза ‘не хотел слышать’, вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры ‘не хотели нас слышать’”, — заявил Никифоров.