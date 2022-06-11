Турция выступает за сохранение сложившихся балансов в Черноморском бассейне, считая, что их нарушение чревато выходом ситуации в регионе из-под контроля. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар в субботу в интервью телеканалу «Хабертюрк», сообщает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы в бассейне Черного моря не нарушались принцип региональной собственности и существующие балансы, имея в виду контроль ситуации прибрежными странами. В случае нарушения сложившихся балансов возникнет высокая опасность выхода ситуации из-под контроля», — сказал министр.

Он заявил о недопустимости превращения черноморского региона в зону соперничества. «Давайте проявлять уважение друг к другу, уважать границы Украины, суверенитет. С другой стороны, необходимо избегать действий, которые могут быть ошибочно истолкованы другой стороной и восприняты в качестве провокации», — отметил турецкий министр.

По словам Акара, Турция, неукоснительно соблюдающая Конвенцию Монтрё, внимательно отслеживает ситуацию в Черном море и у пролива Босфор на предмет обнаружения и ликвидации плавучих мин. «Мы тщательно контролируем Босфор, приняли необходимые меры, чтобы не сталкиваться с сюрпризами на входе и выходе из пролива, установили радары. Мы также сообщили нашим друзьям и партнерам, что готовы оказать им помощь в борьбе с минами», — рассказал глава Минобороны Турции. Он уточнил, что к настоящему времени вблизи берегов Турции были обнаружены и ликвидированы три плавучие мины.