Похитивший из четырех квартир в Наримановском районе Баку 113 тысяч манатов и мужчина, промышлявший торговлей наркотиками задержаны в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД республики.

Согласно сообщению, на днях из квартиры жителя указанного района были украдены золотые ювелирные украшения на сумму 60 тысяч манатов и шуба стоимостью 3 тысячи манатов. В полицию поступили еще три похожие жалобы, в общей сложности по которым было похищено 50 тысяч манатов.

В результате принятых мер первым был задержан подозреваемый Ниямеддин Алиев, проживающий в Ясамальском районе. При обыске в его квартире были обнаружены похищенные золотые изделия, которые изъяты в качестве вещдока. Задержанный признался в краже и дал показания, которые помогли правоохранителям выйти на след и задержать жителя столицы Турхана Гасанли.

Последний промышлял торговлей наркотиками. При личном досмотре у него были обнаружены 2 килограмма героина, метамфетамина и 320 таблеток метадона. В ходе расследования установлено, что Гасанли через социальную сеть познакомился с иностранным поставщиком наркотиков и согласился стать наркокурьером. Расследование по фактам продолжается.

Полиция просит всех, кто пострадал в результате преступных действий этих лиц, обратиться по телефону службы «102».

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