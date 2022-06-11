Проводится II Форум молодых учителей, сообщает АПА.

Организатором мероприятия является Ассоциация молодых учителей Азербайджана. В форуме, целью которого является повышение квалификации учителей, принимают участие 300 педагогов в возрасте до 35 лет из разных регионов.

В форуме принимают участие министр образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, ректор Азербайджанского Государственного педагогического университета Джафар Джафаров, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, председатель Ассоциации молодых учителей Руфат Асадзаде.