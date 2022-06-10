Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис заявил, что если Москва отзовёт признание независимости Литвы 1991 года, та в свою очередь расторгнет Поляновский договор 1634 года.

В этом случае Литва потребует от президента России Владимира Путина подчиниться королю XVII века и вернуть все оккупированные территории.

«Литва отзовёт Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV, а также вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск — это Литва!» — отметил он.