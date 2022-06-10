Франция готова оказать поддержку в проведении операции по разблокированию порта Одессы для восстановления поставок украинского зерна. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — заявили в администрации французского лидера.