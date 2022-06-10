Священный долг любого гражданина – протянуть руку помощи тем, кто ценой здоровья отстаивал территориальную целостность страны, освобождал из-под почти 30-летней оккупации земли Азербайджана.

Азербайджан одержал победу над Арменией. Но цена победы слишком высока, и ее последствия еще долго будут терзать наши души, бередить сознание и мысленно возвращать в тот страшный и одновременно славный год, когда тысячи сыновей Азербайджана встали на защиту своей страны. Около трех тысяч человек ушли в вечность. 12 тысяч стали инвалидами. Конечно же, государство делает все возможное, чтобы обеспечить лечение участников и решение их социальных проблем. Но этих усилий недостаточно для того, чтобы охватить все проблемы ветеранов Карабахской войны.

В редакцию Minval.az обратился Мехман Дадашев, участник 44-дневной Отечественной войны, рассказавший о своем бедственном положении.

Дело в том, что он еще в 2011 году взял в ипотеку квартиру в городе Сумгайыт и добросовестно вовремя погашал кредит. Но в ходе 44-дневной войны М.Дадашев был серьезно ранен и в результате потерял трудоспособность. Ветерану назначили 2-ую группу инвалидности. Однако пособия по инвалидности катастрофически не хватает на содержание семьи, не то, чтобы на погашение кредита.

Положение реально патовое: у М.Дадашева в семье восемь человек (отец, мать, жена, двое детей, и разведенная сестра с двумя племянниками), и все они живут в одном доме, а ветеран является единственным кормильцем. Усугубляет положение семьи еще и то, что младшая дочь Дадашева страдает эпилепсией, и на ее лечение также уходит много денег.

Справка: Мехман Дадашев с 2009 года служил в войсках специального назначения, принимал участие в военных спецоперациях, в том числе и в апрельских боях, в 2016 году. А с сентября 2020 года воевал в направлении Физули и Джебраила. Награжден медалью «За освобождение Джебраила».

Диагноз, поставленный Дадашеву: Астено-невротический синдром на фоне закрытой черепно-мозговой травмы, контузия, амнезия, компрессионно-ишемическиая невропатия нижней конечности, обусловленная сдавливанием нервов и сосудов в левой ноге.

По словам М.Дадашева, за помощью он обращался в страховую компанию, с которой сотрудничал, но ему было отказано в оплате оставшейся сумме кредита, так как в договоре указано, что такая возможность дается лишь лицам с инвалидностью I группы и семьям шехидов.

Первоначальный долг по ипотечному кредиту у ветерана равнялся 28 700 манатов, но сегодня благодаря помощи близких и друзей осталось выплатить почти 6 тысяч манатов. Сумма небольшая, но, к сожалению, финансовые возможности Дадашева исчерпаны.

Кроме того, М.Дадашев обращался за помощью в госструктуры, однако тщетно. И потому ветеран решил обратиться к согражданам через СМИ: «Очень прошу вас, помогите! Я не справляюсь с этим финансовым бременем».

Вот, в принципе и все, что мы хотели донести до сведения читателей. Просим всех, кто в состоянии помочь ветерану, внести свою лепту в это благое дело. Для этого мы публикуем контакты героя войны — Мехмана Дадашева.

Желающие оказать помощь могут связаться с гази по телефону: +994 50 429 46 59.

Номер банковской карты: ABB BANK 5522 0993 1347 8182

на имя Mehman Dadashov.