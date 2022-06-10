После разблокировки транспортных коммуникаций у азербайджанских машин не будет проблем на дорогах Армении. Об этом глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат от фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян заявил журналистам, комментируя заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее глава МИД РФ, говоря о разблокировке коммуникаций в регионе, заявил, что Ереван и Баку согласовали железнодорожный маршрут, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима сообщения.

По словам Кочаряна, режим будет упрощенным и Армения не против этого.