Анализ итогов сдачи экзаменов в этом году показывает, что девочки чаще демонстрируют лучшие результаты, чем мальчики по всем школьным предметам, в том числе и по математике.

Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации 12-го номера журнала «Абитуриент».

Амруллаев признал, что в азербайджанском образовании есть немало проблем, и министерство этого не отрицает. «К примеру, результаты экзаменов выпускников школ разнятся от региона к региону», — цитирует его «Репорт».

Вместе с тем, министр добавил, что учащиеся русского сектора показали результаты хуже, чем их сверстники в азербайджанском секторе.