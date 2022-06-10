Тело 19-летнего Субхана Джафарова с колото-резанными ранами в области живота было обнаружено в поселке Мухаммеди Сабунчинского района 9 сентября, в 21:25. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен Ильхам Ханларов (2003 г.р.). Последний задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Сообщается, что конфликт между молодыми людьми произошел на почве выяснения личных взаимоотношений. Несмотря на столь юный возраст оба участника преступления ранее были судимы за нанесение телесных повреждений.

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