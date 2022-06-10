Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен заявила, что власти страны планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны, говорится в сообщении финского МВД.

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — заявила глава ведомства.

В документе отмечается, что на эти цели погранслужбе будет выделено дополнительное финансирование. Кроме этого, возведение заграждений позволит изменить в закон о пограничной охране.

Согласно мнению МВД, данная мера поможет подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», а именно с «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

Отмечается, что после внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.