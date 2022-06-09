Старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн подтвердил, что сегодня Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Это потому, что рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует РФ санкции Запада, заявил он. Его слова приводит Reuters.

«Я не могу этого отрицать», – ответил советник по энергетическим вопросам на вопросы подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности.

В подкомитете при этом спрашивали, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Хохштайн также сообщил, что рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался намного выше, чем предполагалось.

Кроме того, на руку России сыграло то, что она нарастила продажи нефти в Индию и Китай.

Советник по энергетическим вопросам Госдепа США при этом высоко оценил санкции ЕС на страхование танкеров с российской нефтью.

«Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы… никто не наживался», – сказал он.