«Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях будет проведен 14 июня.

Согласно приказу Министерства образования, «Последний звонок» будет организован во дворе общеобразовательных учреждений, и в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений, не имеющих дворовой территории.

В мероприятии могут принять участие представители родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций и общественности. Будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся во время проведения мероприятия.