10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем-25-28° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана местами возможны грозовые дожди. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.