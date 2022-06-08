Там странные вещи происходят. Мы радостно ожидали российского наступления, мол, сейчас они нам покажут. Всю неделю я это анонсировал. Но они не пошли в наступление. Точнее, они как бы пошли в наступление, даже где-то там пытаются, елозятся наступать, но не очень у них получилось.

Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«В основном, они полагаются на авиацию и артиллерию. Видимо, не хотят ближних боев, потому что в Северодонецке они понесли очень тяжелые потери в живой силе. Потери исчислялись сотнями. Лежат они там – кто в сгоревших домах, кто в сгоревшей технике», — добавил он.