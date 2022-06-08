Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Еврокомиссию и Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом говорится в резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС, принятой на пленарной сессии ЕП в среду.

«Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом», — говорится в одном из пунктов документа.

Кроме того, европейские страны призывают «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения», а также финансовую и гуманитарную помощь, «быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий». Авторы резолюции предлагают «создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины».

Помимо материальной и политической поддержки евродепутаты также предлагают поддержать расследование военных преступлений, совершенных в Украине и призвать к созданию специального трибунала ООН. В ходе голосования нейтральная формулировка была заменена требованием расследовать только те военные преступления, к которым может быть причастна Россия. Также была одобрена поправка с призывом «придерживаться цельного подхода к РФ и отказаться от любого избирательного взаимодействия с Москвой».

Отдельный сегмент резолюции посвящен санкциям против России, в нем содержится рекомендация обеспечить всеобъемлющий мониторинг применения санкций ЕС на практике. В отношении «юридических лиц и третьих стран, которые активно помогают России обходить санкции ЕС» предлагается вводить отдельные санкции.

Евродепутаты рекомендуют Совету ЕС и Еврокомиссии «начать дипломатическое наступление» во всех государствах, которые не поддержали западные резолюции по ситуации в Украине, чтобы «объяснить серьезность» действий Москвы и необходимость «единодушного ответа международного сообщества». Также предлагается обратиться к третьим странам, в первую очередь кандидатам или потенциальным кандидатам на членство ЕС, чтобы они более тесно сотрудничали по части применения антироссийских санкций.

Резолюция об изменении внешней и оборонной политики ЕС на фоне украинского конфликта была одобрена 438 голосами «за», против выступили 65 европарламентариев, еще 94 воздержались. Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.