Человек может повторно заразиться оспой обезьян, рассказала глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел», — сказала она на брифинге.

Эксперт добавила, что иммунитет после перенесенного заболевания не дает стопроцентной защиты.

Однако ВОЗ пока не рекомендуют проводить кампанию по вакцинации против этой болезни, так как в немногих местах, где такая вакцина есть, ее используют для защиты пациентов в группе самого высокого риска, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.