Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на членство в НАТО. Их публикует турецкая газета Yeni Şafak:

1. Поддержка Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, DHKP/C, DAESH, FETO (гюленисты) и их филиалы;

2. Установление в Швеции и Финляндии «правовых норм» и «правовой инфраструктуры» для борьбы с терроризмом;

3. Страны должны пресекать попытки открывать представительства курдов в своих странах;

4. Не допускать деятельность FETO и закрыть аффилированные с организацией СМИ;

5. Выполнить требования о заморозке активов организаций, связанных с терроризмом;

6. Выполнить требования по экстрадиции лиц, связанных с терроризмом;

7. Запретить проводить демонстрации организациям типа РПК;

8. Делиться разведданными с Турцией;

9. Снять ограничения с турецкой оборонки;

10. В случае вступления в НАТО обязаться выполнять эти требования.