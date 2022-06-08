Европарламент высоко оценивает недавнее сближение между Турцией и Арменией в связи с решением о начале двусторонних контактов, назначении специальных представителей и возобновлении полетов между двумя странами. Об этом говорится в докладе по Турции, который был принят Европарламентом.

Отмечается, что европарламентарии считают эту попытку весьма «позитивным событием, оказывающим положительное влияние на процветание и безопасность в регионе».

Они «призывают обе стороны продолжать эти усилия с целью полной нормализации их отношений и призывают ЕС активно поддерживать этот процесс».